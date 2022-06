LPI-J: Unfallflucht

Jena (ots) - Ein 29-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag auf frischer Tat erwischt. Der Mann brach in die Wohnung eines 90-Jährigen ein und entwendete verschiedene Gegenstände. Der Rentner ließ seinen Wohnungsschlüssel vor geraumer Zeit an seiner Wohnungstür stecken, woraufhin der junge Mann sich diesen aneignete und seither mehrfach in der Wohnung des 90-Jährigen eindrang. Am Sonntagnachmittag bat der 90-Jährige eine Nachbarin auf seine Wohnung in der ...

mehr