Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle: E-Bike, Anhänger, Roller/ Lkw-Tank aufgebrochen/ Laternenumzug statt Schlägerei/ Schultür aufgehebelt

Menden (ots)

Am Samstagabend wurde an der Werler Straße ein E-Bike gestohlen. Der Besitzer stellte das Fahrrad gegen 19 Uhr vor einem Restaurant ab und sicherte es mit einem Faltschloss. Gegen 21.15 Uhr schaute er aus dem Fenster und bemerkte, dass das E-Bike weg war. Es handelt sich um ein grau/schwarzes Focus-E-Bike.

Ein weiterer Fahrraddiebstahl konnte am Samstag kurz nach 20 Uhr vereitelt werden. Ein Zeuge erwischte zwei männliche Täter mit Taschenlampe, die versuchten, ein E-Bike aus der Garage des Nachbarn zu stehlen. Als er sie ansprach, schrien sie ihn an und rannten weg in Richtung Walramstraße. Der Zeuge schätzte das Alter der Männer auf 25 bis 35 und ihre Größe auf etwa 1,80 Meter. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover. Einer von ihnen hat einen schwarzen Bart, der andere längere Haare.

An der Straße Landwehr wurde Kfz-Anhänger gestohlen. Der Besitzer hatte den Anhänger dort am Donnerstagmorgen abgestellt und mit einem Deichselschloss gesichert. Als er ihn am Freitagnachmittag wieder abholen wollte, war er weg. An dem Anhänger hing das amtliche Kennzeichen MK-AD105.

Am Tulpenweg wurde an demselben Tag zwischen 11.30 und 15.45 Uhr ein Motorroller gestohlen. Es handelt sich um einen Roller der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 928UTB.

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag an der Neuwerkstraße den Tank eines geparkten Lkw aufgebrochen und Diesel abgepumpt. Eine erhebliche Menge der fehlenden 200 Liter ging allerdings daneben und floss auf die Straße. Deshalb musste die Feuerwehr die Fahrbahn abstreuen und Warnschilder aufstellen. Möglicherweise wurde die Fahrbahnoberfläche beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 9099-0.

Ein 14-jähriger Jugendlicher machte sich am Sonntag einen Spaß daraus, der Polizei eine große Schlägerei in der Mendener Innenstadt zu melden. Die eintreffenden Polizeikräfte trafen am beschriebenen Ort tatsächlich eine größere Gruppe mit Stöcken: etwa 200 Eltern mit Kindern beim Martinsumzug. Passanten machten die Beamten auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam, die versucht habe, einen Mülleimer in Brand zu setzen. Während der Kontrolle dieser Gruppe verfolgte die Polizei-Leitstelle den Anruf zurück: Der Rückruf landete auf dem Mobiltelefon eines 14-Jährigen, der das Ganze eher belustigt aufnahm. Dennoch schrieb die Polizei eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. (cris)

Am Sonntag wurde zwischen 12.20 Uhr und 15.20 Uhr eine Außentür zu einem Klassenraum der Grundschule an der Werringser Straße aufgehebelt. Entwendet wurde bei bisherigem Erkenntnisstand nichts. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung.

