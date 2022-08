Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund, LK Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots)

Am 22.08.2022 gegen 23:00 Uhr kam es in Vogelsangstraße 75 in 18437 Stralsund zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit fünf Etagen. Unbekannte Täter hatten einen leeren Kinderwagen, welcher im Flur des Erdgeschosses abgestellt war, und einen anderen Gegenstand im Zugang zum Keller in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand, auch waren keine Evakuierungsmaßnahmen erforderlich. Der gesamte Treppenaufgang wurde durch Verrußung stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000,- Euro. Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats der Polizeiinspektion Stralsund kam zum Einsatz und übernahm die weiteren Ermittlungen. Am Einsatz waren neben der Polizei, 17 Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund sowie zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen beteiligt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung dieser Straftat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, die sich zum Zeitpunkt des Brandes am Tatort aufhielten, werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter Telefon 038312890624 , bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

