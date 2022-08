Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Seniorin aus Weitenhagen bei Greifswald weiterhin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Greifswald (ots)

Auch heute sucht die Polizei weiterhin nach einer vermissten 66-jährigen Seniorin aus Weitenhagen bei Greifswald. Weitere Informationen sowie den Namen, eine Beschreibung und ein Foto sind unter https://bit.ly/3T4sEzY zu finden. Die Frau konnte bisher trotz umfangreicher Suchmaßnahmen nicht aufgefunden werden. In den vergangenen Tagen sind mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen, denen sofort nachgegangen wurde.

So wurde durch Ermittlungen der Polizei bekannt, dass die Vermisste mit einem pinkfarbenen Damenfahrrad unterwegs sein könnte. Das Fahrrad der unbekannten Marke hat einen Korb auf dem Gepäckträger. Ein Foto eines ähnlichen Fahrrades befindet sich im Anhang dieser Mitteilung. Des Weiteren konnte ein Nachbar berichten, dass die Vermisste zuletzt am 14.08.2022 an der Wohnanschrift in Weitenhagen gesehen wurde.

Am Donnerstag und am Samstag wurden die Suchmaßnahmen durch einen Polizeihubschrauber im Bereich Weitenhagen, Eldena, Kemnitz, Neundorf, Loissin, Lubmin und Dänische Wieck unterstützt. Auch heute wurde die Suche im Raum Weitenhagen mit Unterstützung der Rettungshundestaffel des DRK Ostvorpommern-Greifswald fortgesetzt, jedoch ohne Erfolg. Der Aufenthaltsort der Vermissten ist weiterhin unbekannt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien nochmals um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Seniorin. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Vor allem das pinkfarbenen Damenfahrrad rückt in den Fokus der Ermittlungen. Die Polizei fragt daher:

Wer hat das dargestellte Fahrrad gesehen oder hat es womöglich mitgenommen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Wer hat die 66-jährige Angelika Schmukal aus Weitenhagen bei Greifswald gesehen?

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell