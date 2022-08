POL-NB: Brand eines Traktorgespanns mit hohem Sachschaden auf der L 283 im LK Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf (ots) - Am 21.08.2022 gegen 19:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald ein Badeunfall am Strand von Zinnowitz auf der Insel Usedom gemeldet. Nach den ersten Informationen begab sich eine 53-jährige männliche Person aus Sachsen-Anhalt zum Schwimmen in die Ostsee. Nach kurzer Zeit rief diese plötzlich um Hilfe. Sie konnte ...

