POL-LDK: Brennende Palette- Zeugensuche + Skoda zerkratzt + Dieseldiebstahl + Skoda beschädigt + Renault zerkratzt + Diesel aus Bagger entwendet + Unfallfluchten

Wetzlar- Niedergirmes: Brennende Palette- Zeugensuche

Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung an einem noch im Bau befindlichen Wohnhaus in der Fröbelstraße geben können. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet eine unterhalb eines Balkons stehende Palette mit Dämmstoffen am Freitag, 15. Juli, aus ungeklärter Ursache in Brand. Die gegen 18.30 Uhr von Zeugen alarmierte Feuerwehr löschte die Palette und die Hausfassade, die in Teilen ebenfalls Feuer gefangen hatte. Der entstandene Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge bei etwa 5.000 Euro liegen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr Personen an der Baustelle aufgefallen? Wer hat etwas Ungewöhnliches oder Verdächtiges bemerkt? Hinweise an die Telefonnummer 06441/918-110.

Wetzlar- Naunheim: Skoda zerkratzt

Kratzer an der Heckklappe und an der Fahrertür stellte der Halter eines Skoda fest, als er am Samstag, 16. Juli, gegen 7 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Den schwarzen Karoq hatte er am Tag zuvor gegen 19 Uhr in der Straße Am Rabenbaum geparkt. Die Reparatur der Schäden dürfte etwa 1.000 Euro kosten. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Herborn- Hörbach: Dieseldiebstahl

Vermutlich durch das Erscheinen eines Zeugen aufgeschreckt flüchtete ein Dieb am Sonntag, 17. Juli, mit einem LKW Kipper, der wahrscheinlich mit einem Gießener Kennzeichen (GI) versehen ist. Dem Zeugen war der etwa 45 Jahre alte und 175 bis 180cm große Mann gegen 2 Uhr aufgefallen, als er mit einem Schlauch und einem Eimer in der Straße Auf der Weih Diesel aus einer geparkten Sattelzugmaschine abzapfte. Die Menge und der entstandene Schaden sind noch nicht bekannt. Der Dieb wird zudem mit südländischem Erscheinungsbild und schmaler, muskulöser Statur beschrieben. Er hat dunkle Haare und einen Vollbart. Die Polizei in Wetzlar bittet um weitere Zeugenhinweise an die Telefonnummer 06441/918-110.

Driedorf- Roth: Skoda beschädigt

Glasscherben auf dem Fahrzeugdach lassen vermuten, dass Unbekannte einen in der Straße Am Vorderstein geparkten Skoda mit Hilfe einer Glasflasche beschädigten. Eine Delle in der Dachkante und eine gerissene Windschutzscheibe am grauen Kodiaq sind die Folge der Sachbeschädigung, die sich zwischen 19 Uhr am Samstag, 16. Juli, und 2.30 Uhr am Sonntag ereignete. Die Reparatur dürfte mindestens 700 Euro kosten. Die Polizei in Herborn bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02772/470-50).

Sinn: Renault zerkratzt

Unbekannte hinterließen einen langen Kratzer an der linken Seite eines geparkten Renault. Der graue Megane stand zwischen 20.30 Uhr am Donnerstag, 14. Juli, und 7.15 Uhr am Freitag in der Königsberger Straße. Die Reparatur dürfte etwa 800 Euro kosten. Die Polizei in Herborn bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02772/470-50).

Haiger- Kalteiche: Diesel aus Bagger entwendet

Etwa 400 Liter Dieselkraftstoff entwendeten Diebe aus einem Bagger, der auf einer Baustelle in der Verlängerung der Wachenbergstraße stand. Das Diebesgut im Wert von etwa 760 Euro zapften die Unbekannten zwischen 16 Uhr am Donnerstag, 14. Juli, und 6 Uhr am Montag ab. Die Dillenburger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat an der Baustelle fremde Fahrzeuge bemerkt? Wem sind Personen oder Fahrzeuge in der Nähe eines organgen Hitachi-Baggers aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 02771/90-70.

Herborn- Merkenbach: LKW ausgewichen und verunfallt

Eine 34-Jährige aus Sinn verlor am Mittwoch, 13. Juli, die Kontrolle über ihren BMW, nachdem sie einem LKW ausgewichen war. Gegen 14.30 Uhr befand sie sich auf der L3046 von Fleisbach kommend Richtung Merkenbach, als ihr in einer Kurve ein LKW entgegenkam, der offenbar deutlich über die mittlere Spurbegrenzung hinausfuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus, kam dort auf die unbefestigte Bankette, verlor vermutlich beim Gegenlenken die Kontrolle und prallte gegen die gegenüberliegende Schutzplanke. Die 34-Jährige blieb unverletzt, am BMW entstanden etwa 4.000 Euro hohe Schäden und eine Abschleppung war erforderlich. Der Fahrer des blauen LKW setzte seine Fahrt fort, es war zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen. Die Herborner bittet Zeugen, sich zu melden (Telefonnummer 02772/ 470-50).

Herborn: BMW touchiert

Den linken Außenspiegel eines in der Straße Am Hintersand geparkten grauen BMW touchierte eine unbekannte Autofahrerin am Mittwoch, 13. Juli, gegen 19.30 Uhr. Anstatt sich um den etwa 300 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr die Unbekannte mit ihrem Kleinwagen weiter. Trotz erster Zeugenaussagen bitten die Beamten aus Herborn um weitere Hinweise (Telefonnummer 02772/ 470-50).

Herborn- Merkenbach: E-Rollerfahrer übersehen

Ein unbekannter SUV-Fahrer parkte am Donnerstag, 14. Juli, rückwärts aus einer Parklücke in der Friedrichstraße aus und übersah dabei offenbar einen 35-jährigen Herborner, der mit einem E-Roller auf der Friedrichstraße Richtung Merkenbach fuhr. Der 35-Jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht, am Roller entstanden lediglich ein paar Kratzer. Möglich ist, dass der Autofahrer die Kollision nicht bemerkte und daher seine Fahrt Richtung Ortsmitte Merkenbach fortsetzte. Die Herborner Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02772/ 470-50).

Sinn- Edingen: Kotflügel touchiert

Lackabrieb bis aufs Blech stellte der Halter eines schwarzen BMW am rechten Kotflügel fest, als er am Mittwoch, 13. Juli, gegen 16.40 Uhr zu seinem schwarzen BMW zurückkehrte, den er zuvor gegen 10.30 Uhr in der Straße Am Schattenstück geparkt hatte. Der Schaden entstand wahrscheinlich, als ein unbekannter Autofahrer neben dem BMW ein- oder ausparkte. Die Behebung dürfte rund 500 Euro kosten. Die Herborner Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02772/ 470-50).

