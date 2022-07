POL-LDK: in Wohnhaus eingestiegen + Unfallflucht in der Dillstraße

Dillenburg (ots) - Solms-Niederbiel: Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in einem Fall von schwerer sexueller Nötigung und sucht Zeugen. In der Nacht zum Sonntag (03.07.2022) sprachen zwei junge Männer eine 19-Jährige im Nachgang der Kirmes in Niederbiel an. Im Verlauf des zunächst belanglosen Gesprächs, kam es zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der ...

mehr