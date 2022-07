POL-LDK: Solms-Niederbiel: Sexuelle Nötigung -Kriminalpolizei sucht Zeugen

Dillenburg (ots) - Haiger: in Suzuki Swift gegriffen Zwischen 17:20 Uhr und 19:20 Uhr parkte am Mittwoch (06.07.2022) ein Suzuki in der Straße "Kalbsbach". In diesem Zeitraum griffen Diebe durch das nicht ganz geschlossene Fester auf der Beifahrerseite und stahlen ein HP Chromebook X360 aus dem roten Swift. Der ...

