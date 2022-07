Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Dreiste Trickdiebinnen ergaunern rund 11.000 Euro + Wer hat den Schaden am Golf verursacht?

Dillenburg (ots)

Herborn: Dreiste Trickdiebinnen ergaunern rund 11.000 Euro

Opfer dreister Betrügerinnen ist am Dienstagvormittag (12.07.2022) eine 84-Jährige geworden. Mit ihrem Rollator war die betagte Frau gegen 10:30 Uhr vom Walkenmühlweg in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampelanlage in Höhe des Einkaufscenters Eitzenhöfer sprachen zwei unbekannte Frauen die Seniorin an. Im Verlauf dieses Gespräches suggerierten sie der betagten Dame, es läge eine Last aus der Vergangenheit auf ihrer Seele. Man könne ihr helfen, diese Last loszuwerden und frei zu werden. Die 84-Jährige solle aus ihrer Wohnung ein Ei und eine Flasche Wasser holen. Aus dem Ei könne die Unbekannte herauslesen, was der Seniorin in der Vergangenheit schlimmes passiert sein. Die Dame glaubte den Frauen und folgte ihren Anweisungen. Im weiteren Verlauf verlangten die Diebinnen von der Geschädigten, ihr Barvermögen aus ihrer Wohnung zu holen und zu einem Treffpunkt am Friedhof im Franzosenweg zu bringen. Mit dem Geld könne die Betrügerin beten, danach sei die Dame wieder sauber und frei. Die Seniorin holte ihr Bargeld und ging in Begleitung einer der beiden Betrügerinnen zum Friedhof. Dort angekommen übergab sie den Frauen das Geld. Diese verpackten die rund 11.000 Euro in einem Tuch und platzierten es auf dem Rücken der 84-Jährigen. In einem Gebet sollte nun die schlechte Aura, die auf dem Geld liege, vertrieben werden. Während einer der Frauen vor der Geschädigten betete, tauschte die zweite Unbekannte offensichtlich das Geld gegen Papierschnipsel aus. Nach der "Zermonie" erklärten die Diebinnen, die Seniorin solle nun nach Hause gehen, das verpackte Geld unter dem Kopfkissen ihres Bettes ablegen und erst nach 14 Tagen öffnen. Zu Hause angekommen wurde die betagte Dame misstrauisch, öffnete das Tuch und bemerkte den Diebstahl. Sofort informierte sie die Herborner Polizei, die die Ermittlungen aufnahm.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen:

-Wem sind die beiden Betrügerinnen mit hellen Haaren zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr aufgefallen? Die erste Frau soll rund 30 Jahre alt sein, von normaler Statur und etwa 160 cm groß. Sie war bekleidet mit einem hellbraunen Anzug und einem weißen T-Shirt. Die Zweite war etwas größer und Brillenträgerin. Sie trug einen Mantel, darunter eine kurze weiße Hose und ein T-Shirt. Beide Frauen sprachen russisch und führten große Taschen mit sich.

-Wem ist die Seniorin in Begleitung der Diebinnen auf dem Weg vom Walkenmühlweg über die Schwerstraße bis hin zum Friedhof im Franzosenweg aufgefallen?

-Die Diebinnen verließen den Friedhof in Richtung Franzosenweg. Wem sind in diesem Bereich verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

-Wer kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Wer hat den Schaden am Golf verursacht?

Zeugenhinweise nach einer Unfallflucht in der Straße "An der Lehmkaut" erbittet die Herborner Polizei. Ein schwarzer VW parkte entgegengesetzt der Fahrtrichtung von Sonntagabend (10.07.2022), 20:00 Uhr bis Montagnachmittag (11.07.2022), 15:00 Uhr, am linken Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1. Ein Unbekannter beschädigte in diesem Zeitraum den Golf an der hinteren linken Fahrzeugtür. Die Reparatur wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell