POL-LDK: roter Volvo V60

V70 gesucht + Sachbeschädigung an Arztpraxis + schwarzen Golf zerkratzt + Verdichtungsramme aus Transporter geklaut + Kennzeichen gestohlen

Dillenburg (ots)

Haiger-Sechshelden: roter Volvo V60 / V70 gesucht

Gestern Abend (14.07.2022) kam es um 22:10 Uhr in der Sechsheldener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 46-Jähriger war mit seinem Fahrrad in Richtung der Sporthalle unterwegs. In Höhe der Hausnummer 4 kam ihm ein roter älterer Volvo Kombi offenbar auf seiner Fahrspur entgegen. Beim Vorbeifahren touchierte der Volvo das Bike und verursachte einen leichten Schaden am Fahrrad. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, flüchtete der Unfallfahrer. Die Polizei Dillenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Wer kann Hinweise zu einem roten Volvo V60 oder V70 geben, der am linken Außenspiegel beschädigt ist, geben? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Bicken: Sachbeschädigung an Arztpraxis

Nach einer Sachbeschädigung an der Arztpraxis in der Hauptstraße sucht die Polizei nach Zeugen und fragt: Wem sind zwischen Mittwochabend (13.07.2022), 18:00 Uhr und Donnerstagmorgen (14.07.2022), 08:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße aufgefallen? In diesem Zeitraum machten sich die Unbekannten an einer Kunststoffscheibe an dem Arztgebäude zu schaffen. Sie drückten die mit einem Holzrahmen aufgesetzte Scheibe im unteren Bereich ein. Es folgte ein Spannungsbruch oberhalb einer für die Rezeptherausgabe ausgeschnittenen Nut. Den Schaden beziffert die Polizei mit 500 Euro. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- schwarzen Golf zerkratzt

In der Scheunengasse zerkratzten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (13.07.2022) auf Donnerstag (14.07.2022) einen VW Golf VI. Zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr trieben sie einen tiefen, etwa zwei Meter langen, Kratzer in die Beifahrerseite ein. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn: Verdichtungsramme aus Transporter geklaut

Auf eine Verdichtungsramme hatten es Diebe zwischen 15:30 Uhr am Donnerstag (14.07.2022) und 05:45 Uhr, heute Morgen (15.07.2022) abgesehen. In dieser Zeit stahlen sie den Stampfer von der Pritsche des weißen, in der Straße "Honigmühle" geparkten, VW Transporters. Die Maschine war mit einer Kette und einem Schloss an der Ladefläche gesichert. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den unbekannten Dieben erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms-Brandoberndorf: Kennzeichen gestohlen

Wo genau das hintere Kennzeichen des grauen Renault Trafic gestohlen wurde, kann der Geschädigte nicht sagen. Fest steht, dass Unbekannte im Zeitraum von Freitag (08.07.2022), 19:00 Uhr und Montag (11.07.2022), 05:30 Uhr das Kennzeichen aus der Plastikhalterung herausbrachen und mitnahmen. Hinweise zum Verbleib des polnischen Kennzeichens, OP 6917 M, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

