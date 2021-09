Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ruppertsberg) Auto zerkratzt

Rupppertsberg (ots)

Rundum wurde der Lack des silberfarbenen Audi A3 zerkratzt, der am vergangen Wochenende (24.-26. September) in der Mittelgasse abgestellt war. Die Polizei schätze den Schaden auf 2.500,- Euro. In der Vergangenheit war das Auto bereit zwei Mal das Ziel von Vandalen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

