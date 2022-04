Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruchdiebstahl in Lunestedt +++ Osterfeuer im Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Lunestedt. Am Samstagabend (16.04.2022), zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Heerstedter Straße in Lunestedt ein. Die Täter bzw. Täterinnen durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen bzw. Zeuginnen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Tel. 04706-9480) zu melden.

Landkreis Cuxhaven. An vielen Örtlichkeiten in der Stadt Cuxhaven und im Landkreis wurden in der vergangenen Nacht die ersten Osterfeuer entzündet. Es blieb aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig. Es kam an verschiedenen Örtlichkeiten zu Streitigkeiten - meist Alkohol induziert -, die zu wenigen polizeilichen Einsätzen führten. Auch in der kommenden Nacht liegen noch Anmeldungen für Osterfeuer im hiesigen Zuständigkeitsbereich vor.

Die Polizei im Inspektionsbereich wünscht weiterhin schöne Osterfeiertage 2022!

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell