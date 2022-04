POL-CUX: Betrunkener Treckerfahrer in Drangstedt +++ Sekundenschlaf auf der A 27

Cuxhaven (ots) - Am Donnerstagvormittag (14.04.2022), gegen 10:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven, bei dem sich zwei Beteiligte verletzten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 44-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste mit seinem Pkw Fiat in Richtung Altenwalde - trotz des für ihn geltenden Rotlichts - in den Kreuzungsbereich Altenwalder Chaussee / ...

mehr