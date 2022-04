Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten im Stadtgebiet Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Am Donnerstagvormittag (14.04.2022), gegen 10:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven, bei dem sich zwei Beteiligte verletzten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 44-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste mit seinem Pkw Fiat in Richtung Altenwalde - trotz des für ihn geltenden Rotlichts - in den Kreuzungsbereich Altenwalder Chaussee / Abschnede ein. Ein 86-jähriger Cuxhavener fuhr zur gleichen Zeit ebenfalls, von der Straße Abschnede kommend, mit seinem Pkw Audi in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei sich der Fiat in der Folge mehrfach überschlug. Erst ein in Gegenrichtung haltender Pkw Mercedes, gegen den der Fiat prallte, brachte den schleudernden Pkw zum Stehen. Der Fahrzeugführer des Fiats und sein Beifahrer, ein 81-Jähriger, der ebenfalls aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste stammt, wurden dabei verletzt und mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. An allen drei Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR.

