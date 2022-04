Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht - junger Fahrradfahrer flüchtet

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am letzten Freitag (08.04.2022) kam es gegen 14:15 Uhr im Bereich Am Querkamp in Höhe der Hausnummern 23-25 zu einem Verkehrsunfall. Ein jugendlicher Radfahrer fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Ford Ranger in schwarz. Am PKW entstand hierbei Sachschaden. Der Jugendliche entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Er wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - 14-15 Jahre alt - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - ohne Bart - dunkle Sommerjacke - schwarzer Sportrucksack

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell