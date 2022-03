Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Teenager bei Verkehrsunfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

ei einem Verkehrsunfall in Erle ist ein 17-jähriger Gelsenkirchener am Sonntag, 6. März 2022, schwer verletzt worden. Der Teenager lief laut Zeugenaussagen an der Kreuzung Cranger Straße/ Schulstraße um 16.48 Uhr bei Rotlicht auf die Cranger Straße und wurde von einem Wagen erfasst, der auf der Cranger Straße in Richtung Buer fuhr. Der 17-Jährige prallte anschließend gegen ein weiteres Fahrzeug und fiel dann zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus

