Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter gestohlen/ Geldwechsel-Trick/ Sachbeschädigungen

Iserlohn (ots)

Am Freitagnachmittag wurde am Kurt-Schumacher-Ring ein E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hielt sich im Innenhof des Jugendcafés auf. Gegen 14.55 Uhr ging er zur Toilette und ließ den E-Scooter kurz unbeaufsichtigt. Als er zurückkam, war sein Gefährt weg. Das schwarz-orangefarbene Ninibot trug das Versicherungskennzeichen 645-WNX. In der Oberen Mühle haben sich Unbekannte Zugang zu einem geparkten Pkw verschafft und ein Handy-Ladegerät, einen Werkzeugkoffer und Zigaretten gestohlen.

Ein Trickdieb hat am Mittwoch vergangener Woche eine 83-jährige Passantin bestohlen. Die Seniorin wartete auf dem Parkplatz hinter dem Ärztehaus Im Wiesengrund auf ihr Taxi, als sie ein Unbekannter bat, ihm Geld zu wechseln. Er brauchte angeblich einen 5-Euro-Schein. Die Seniorin zückte ihre Geldbörse, holte den gewünschten Schein heraus und überreichte ihn. Ehe sie sich versehen hatte, legte der Unbekannte sein Hartgeld in das Portemonnaie - und offenbar nicht nur das: Als sie am Ende ihrer Heimfahrt das Taxi bezahlen wollte, stellte sie fest, dass alle Geldscheine aus ihrem Portemonnaie verschwunden waren.

Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, wurde an der Burggräfte, gegenüber der Grundschule, die Glasscheibe einer Bushaltestelle zertrümmert. Am Kalkofen haben Unbekannte ein Fenster des Kindergartens aus der Befestigung herausgetreten. Die Einrichtung selbst wurde jedoch nicht betreten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell