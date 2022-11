Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnen-Brand/ Gedroht und beleidigt/ Spiegel abgetreten/ Beim Einkaufen beklaut/ E-Bike gestohlen

Hemer (ots)

Am Sonntag gegen 17.50 Uhr brannte an der Bahnhofstraße, Ecke Spiethländerweg, eine Mülltonne. Eine Passantin informierte Polizei und Feuerwehr.

Ein 21-jähriger, alkoholisierter Hemeraner bedrohte am Sonntag gegen 0.30 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Märkischen Straße andere junge Männer. Als sie sich in ihren Wagen zurückzogen, schlug er gegen ihren Wagen. Die jungen Männer holten die Polizei, die den Aggressor. Auch die Polizeibeamten bekamen ein Schwall von Beleidigungen ab: "Hurensöhne, Gayloard, Schwuchel, Bastarde, Spasten". Die Polizei erteilte einen Platzverweis, dem der Mann folgte, und ermittelt wegen Bedrohungen und Beleidigung.

Als ein Anwohner der Hellestraße am Samstag gegen 8 Uhr den Rollladen seines Fensters hochzog, beobachtete, wie ein Unbekannter an seinem Wagen vorbeiging und den Spiegel abtrat. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, meldete sich eine Zeugin und benannte einen Tatverdächtigen.

Am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr wurde einem 29-jährigen Mann in einem Getränkemarkt an der Hauptstraße die Geldbörse gestohlen. Er dachte zunächst, dass er die Börse im Wagen vergessen hätte und schaute in seinem Pkw nach. Inzwischen fand eine andere Kundin die fremde Geldbörse in einer ihrer Wasserkisten. Wie der Kunde feststellte, war nur das Bargeld weg.

Am Freitag zwischen 10 und 16.50 Uhr wurde an der Rubensstraße ein E-Bike gestohlen. Der Besitzer hatte es an einem Geländer des Kellertreppen-Abgangs festgemacht. Es handelt sich um ein schwarzes Conway Xyron S327. (cris)

