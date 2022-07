Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streitigkeiten auf Supermarkt-Vorplatz - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr kam es im Bereich eines Vorplatzes eines Supermarkts in der Grundelbachstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen 10 bis 15 Personen. In der Folge sollen sich die Personen auch körperlich bedrängt haben. Beim Eintreffen der Beamtinnen und Beamten auf dem Vorplatz hatte sich ein Großteil der Gruppierung bereits entfernt. Drei Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, welche im Zusammenhang mit dem Ereignis stehen dürften, machten keine weiteren Angaben zum Geschehen. Erste Zeugen wurden noch vor Ort festgestellt und befragt.

Inwiefern es am gestrigen Abend zu strafrechtlich relevanten Verhalten kam, ist bislang noch unklar und Teil der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim. Weitere Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Ein Tatzusammenhang zwischen dem gestrigen Ereignis und den Ermittlungsverfahren vom 08. und 09.07.2022 ist nach derzeitigem Stand nicht vorhanden (siehe PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5276907 ). Die agierenden Personen sind Andere. Die Übersendung von Videos im Zusammenhang mit Delikten vom 08. Und 09.07.22 ist nicht weiter erforderlich, da diese der Polizei in Weinheim bereits abschließend vorliegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell