Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter entdeckt und verjagt Pkw aufgebrochen und durchsucht

Neuenrade (ots)

Täter entdeckt und verjagt

Ein 43-jähriger Neuenrader bemerkte am Samstag, um 02:15 Uhr, dass ein unbekannter Täter in seinem Auto vor dem Wohnhaus Am Semberg saß und dieses durchwühlte. Nach Ansprache des Unbekannten kam es zu einem Gerangel, wobei der 43jährige leicht verletzt und durch einen Rettungswagen behandelt wurde. Der Täter wurde durch den Neuenrader vertrieben, die Polizei konnte ihn in der Fahndung nicht mehr antreffen. Die Person wird beschrieben als: - Männlich - 25-30 Jahre alt - Schmal gebaut - Nicht deutsch-sprachig / ausländisches Erscheinungsbild - Schwarz bekleidet mit gelbem Schal und Umhängetasche - Dunkle Haare, vorne schütteres Haar.

Pkw aufgebrochen und durchsucht

Zwischen dem vergangenen Freitagabend und Samstagmittag wurde am Wieser Weg in Neuenrade die Beifahrertür eines dort geparkten roten Renaults gewaltsam geöffnet. Der Fahrzeughalter merkte, dass man eine Handtasche in dem Auto durchsucht hat und rief die Polizei. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Bitte bewahren Sie keine Wertgegenstände in ihren Fahrzeugen auf. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell