POL-MK: Wohnungseinbruch

Herscheid (ots) - Unbekannte drangen am Freitag zwischen 06:30 Uhr und 14:30 Uhr in ein freistehendes Wohnhaus ein. Nachdem ein Aufhebeln der Terrassentür misslang, brachen die Täter ein Fenster gewaltsam auf und durchwühlten das Gebäude. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (lubo)

