POL-MK: Einbrecher in Schule

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Unbekannte sind am Samstagnachmittag in die Grundschule an der Ehrenmalstraße eingebrochen. Sie versuchten offenbar zunächst vergeblich, mehrere Türen gewaltsam zu öffnen. Gegen 16 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall. Wie sich später herausstellte, hatten die Täter ein Fenster zum WC im Neubau eingeschlagen. Eine Viertelstunde später sahen die Zeugen, wie zwei Jugendliche aus dem Haupteingang kamen und informierten die Polizei. Die Jugendlichen wurden auf 14 bis 15 Jahre und etwa 1,70 Meter geschätzt. Die weibliche Person wirkte hager. Sie hat kurze, rote Haare, trug helle Kleidung und rote High-Heels. Ihr männlicher Begleiter wirkte kräftig, hat kurze, schwarze Haare und trug eine weiße Hose und einen grauen Pullover mit Streifen an den Ärmeln. Die Polizei sicherte Spuren. Ob etwas gestohlen wurde, konnte am Freitag bei der Anzeigenaufnahme nicht geklärt werden.

Einen weiteren Vorfall gab es an der Grundschule Wiblingwerde. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag Zugang zu dem Baustellengelände und beschädigten ein Kellerfenster. (cris)

