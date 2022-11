Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kellerwohnung

Plettenberg (ots)

Im Zeitraum vom 30.10.2022 bis zum 05.11.2022 wurde in die Kellerwohnung eines 39 Jahre alten Plettenbergers an der Stettiner Straße eingebrochen. Hierzu wurde durch unbekannte Täter ein Fenster an der Gebäuderückseite mit einem Werkzeug aufgehebelt. Zum Diebesgut und Sachschaden können noch keine konkreteren Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. (lubo)

