Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstähle in Supermärkten Parkplatzstreit endet mit Kratzern

Iserlohn (ots)

Taschendiebstähle in Supermärkten

Gleich zweimal wurden am 03.11.2022 Taschendiebstähle zur Anzeige gebracht. Bei einem Supermarkt in Iserlohn-Sümmern wurde einer 75jährigen Iserlohnerin, gegen 13 Uhr, die Geldbörse samt Inhalt aus der Jackentasche entwendet. Auf gleiche Art und Weise wurde um 12:30 Uhr einem 80 Jahre alten Iserlohner das Portemonnaie entwendet. Er führte es in der Jackentasche bei sich, als er sich an einem Lebensmittelmarkt am Nußberg aufhielt. Die Polizei bittet um Täterhinweise.

Parkplatzstreit endet mit Kratzern

Am 03.11.2022, gegen etwa 13 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Untergrüner Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einer 65jährigen Iserlohnerin. Als diese sich daraufhin zum Einkaufen entfernte, wurde nach Zeugenangaben der Pkw der Dame durch den ihr unbekannten Täter mit einem Schlüssel zerkratzt. Die Ermittlungen zu dem Täter dauern an, ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell