POL-MK: Kneipentür beschädigt

Menden (ots) - Am 03.11.2022 wurde im Tatzeitraum von 06:00 Uhr - 15:00 Uhr das an der Wasserwerkstraße in Menden abgestellt E-Bike eines 59 Jahre alten Mendeners entwendet. Das schwarze Mountainbike "Mondraker Chaser", dessen Wert im mittleren vierstelligen Bereich liegt, war auf einem dortigen Parkplatz mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer gesichert. Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

