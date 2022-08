POL-SO: Brand eines Wintergartens in Warstein

Lippstadt (ots) - Am Freitagnachmittag wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hansastraße / Welserstraße verletzt. Um 13:20 Uhr war eine 69-Jährige Frau aus Lippstadt in Begleitung ihres Ehemannes mit ihrem PKW Mercedes auf der Hansastraße in Richtung Bökenförder Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 50-jährige Lippstädterin zusammen mit ihrem minderjährigen Sohn - ebenfalls in einem ...

mehr