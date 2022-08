POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Geseke (ots) - Am Donnerstag, um 11:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt am Lindenweg zu einem Taschendiebstahl. Eine 60-jährige Frau aus Geseke trug ihr Portemonnaie in ihrem offenen Einkaufskorb mit sich. An der Kasse bemerkte sie, dass die Börse mit Bargeld, Papieren und einer EC-Karte nicht mehr da war. Wertgegenstände sollten beim Einkaufen immer am Körper getragen werden. Taschendiebe tauchen täglich in Supermärkten auf und halten nach Opfern Ausschau. Offen im ...

