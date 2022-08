Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Taschendiebstahl

Geseke (ots)

Am Donnerstag, um 11:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt am Lindenweg zu einem Taschendiebstahl. Eine 60-jährige Frau aus Geseke trug ihr Portemonnaie in ihrem offenen Einkaufskorb mit sich. An der Kasse bemerkte sie, dass die Börse mit Bargeld, Papieren und einer EC-Karte nicht mehr da war. Wertgegenstände sollten beim Einkaufen immer am Körper getragen werden. Taschendiebe tauchen täglich in Supermärkten auf und halten nach Opfern Ausschau. Offen im Einkaufskorb, im Einkaufswagen oder im Rollator liegende Geldbörsen wirken wie eine Einladung für Diebe. (lü)

