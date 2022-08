POL-SO: Brand in Backstraße

Warstein (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde an der Ernst-Wiechert-Straße ein Pedelec entwendet. Das Rad war in einer nicht verschlossenen Garage abgestellt. So war es einfach für die Täter, das Objekt ihrer Begierde zu stehlen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden. (lü) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle ...

mehr