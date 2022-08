Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelecs gestohlen

Bad Sassendorf (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag, wurden in der Straße Zum Leinweber zwei Pedelecs entwendet. Die Räder waren in einer Garage unabgeschlossen abgestellt. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang und nahmen beide Räder mit. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

