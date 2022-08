POL-SO: Beleidigungen gegen Polizistinnen

Kreis Soest (ots) - Am Mittwoch kam es zu vier angezeigten Taschendiebstählen. Die Täter schlugen in allen Fällen beim Einkaufen in Supermärkten oder Discountern zu. Die Opfer wurden teilweise von einer Person während des Einkaufs angesprochen und abgelenkt. Erst an der Kasse bemerkten sie das Fehlen ihrer Börse. Die Opfer waren alle zwischen 70 und 85 Jahren alt und hatten ihre Portemonnaies nicht am Körper sondern in Taschen am Einkaufswagen oder am Rollator ...

mehr