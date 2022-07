Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

BAD HERSFELD - Am Mittwochmittag (20.07.), um 12:35 Uhr, befuhren eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula und ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau in dieser Reihenfolge die Friedloser Straße aus Richtung Ludwigsau kommend in Richtung Bad Hersfeld. Die Pkw-Fahrerin wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und setzte nach ihren Angaben dafür auch ordnungsgemäß den Blinker. Der 30-jährige Pkw-Fahrer gab an, die Pkw-Fahrerin hätte nach rechts geblinkt, was ihn dazu brachte, die Pkw-Fahrerin zu überholen. Während des Abbiegevorgangs kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

LUDWIGSAU - In der Nacht zu Freitag (22.07.), um 02:10 Uhr, befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Pfarrstraße von der der Landesstraße 3254 in Richtung der Straße "Im Stillerbach". Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau parkte ihr Fahrzeug in der Pfarrstraße in Fahrtrichtung der Landesstraße am Fahrbahnrand. Als der unbekannte Fahrzeugführer die Pfarrstraße befuhr, kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit dem parkenden Fahrzeug zusammen, sodass sein Fahrzeug kippte und auf der rechten Fahrzeugseite liegen blieb. Der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Geschädigte identifizierte den Unfallverursacher eindeutig anhand einer selbständig durchgeführten Recherche im Internet mittels Lichtbild. Demnach handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Knüllwald. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

LAUTERBACH - Am Donnerstagmorgen (21.07.), gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw- Fahrer mit seinem Pkw der Marke Mercedes, C-Klasse, die Langgasse und wollte nach rechts auf die Königsberger Straße einbiegen. Verkehrsbedingt musste er mit seinem Wagen anhalten. Ein nachfolgender Linienbusfahrer erkannte dies, durch die Blendung der Sonne, zu spät und fuhr mit seinem Bus der Marke Setra auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 1.500 EUR.

