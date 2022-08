Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Taschendiebe unterwegs

Kreis Soest (ots)

Am Mittwoch kam es zu vier angezeigten Taschendiebstählen. Die Täter schlugen in allen Fällen beim Einkaufen in Supermärkten oder Discountern zu. Die Opfer wurden teilweise von einer Person während des Einkaufs angesprochen und abgelenkt. Erst an der Kasse bemerkten sie das Fehlen ihrer Börse. Die Opfer waren alle zwischen 70 und 85 Jahren alt und hatten ihre Portemonnaies nicht am Körper sondern in Taschen am Einkaufswagen oder am Rollator hängen. Der Verlust von Bargeld, Papieren und EC-Karten ist nicht nur teuer, sondern auch lästig. Es erfordert viel Arbeit die verschwundenen Papiere neu zu besorgen. Die Tatorte lagen zweimal in Wickede, einmal in Ense und einmal am Möhnesee. Die Polizei rät nochmals dringend dazu, die Geldbörse während des Einkaufens am Körper zu tragen. In einer Tasche im Einkaufswagen oder am Rollator sind die Wertsachen eine leichte Beute für die Diebe. Achten Sie auf ihre Wertsachen - es lohnt sich! (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell