Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall beim Abbiegen

Möhnesee-Günne (ots)

Am Mittwoch, um 08:30 Uhr, kam es an der Einmündung der Thingstraße auf die Möhnestraße zu einem Unfall. Eine 38-jährige Frau aus Möhnesee war mit ihrem Kia auf der Möhnestraße aus Günne kommend unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links in die Thingstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Radbagger. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Frau und der 24-jährige Baggerfahrer aus Ense leicht verletzt. Die Unfallverursacherin gab an, dass Sie von der Sonne geblendet wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 30.000,- EUR. (lü)

