Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Geilenkirchen /-Lindern (ots)

An der Straße Am Mausberg in Geilenkirchen verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 12. April, Zugriff auf einen parkenden Pkw. Aus diesem entwendeten sie einen Laptop samt Laptoptasche, in der sich auch zwei Reisepässe befanden.

In Lindern entwendeten unbekannte Täter ein Paket mit einem Lockenstab aus dem Kofferraum eines parkenden Pkw. Die Tat ereignete sich zwischen 17 Uhr am Montag, 11. April, und 12 Uhr am Dienstag, 12. April.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell