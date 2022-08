Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht Radfahrer

Lippstadt-Hellinghausen (ots)

Am Montag, um 07:15 Uhr, kam es an der Einmündung des Gieselerweg auf die Friedhardtskirchener Straße zu einem Unfall. Ein 47-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem VW auf der Friedhardtskirchener Straße in Richtung Benninghausen unterwegs. Ein unbekannter Radler kam aus dem Gieselerweg und wollte die Fahrbahn überqueren. Er prallte gegen das Auto, stürzte, setzte sich wieder auf sein Rad und fuhr davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Pkw entstand Sachschaden. Der Radfahrer ist zwischen 16 und 25 Jahren alt und hat lange schwarze Haare. Er trug eine dunkelblaue Jacke mit hellblauen Elementen am Schulterbereich. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell