Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frontalzusammenstoß

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 17:20 Uhr, kam es an der Beckumer Straße zu einem Unfall. Eine 29-jährige Autofahrerin aus Lippstadt war mit ihrem VW Golf in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache zog sie ihren Pkw in den Gegenverkehr. Hier kollidierte der Golf frontal mit einem entgegenkommenden VW Scirroco einer 24-jährigen Lippstädterin. Diese wurde durch die Kollision schwer verletzt. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. In ihrem Auto befanden sich zwei Kinder. Ein 7-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt, ein 8-jähriges Mädchen wurde leicht verletzt. An den beiden Pkws entstand Sachschaden von insgesamt etwa 2000,- EUR. Der VW Golf der 29-Jährigen wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft zur Begutachtung sichergestellt. (lü)

