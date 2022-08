Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer gesucht

Möhnesee-Berlingsen (ots)

Am Dienstag, um 11:15 Uhr, kam es auf der Lendringser Straße am Ortseingang von Berlingsen zu einem Unfall. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Bad Kreuznach war mit seinem VW Passat vom Haarweg kommend in Richtung Berlingsen unterwegs. An der Fahrbahnverengung vor der Ortseinfahrt zog er seinen Pkw nach links, um die dort stehenden Warnbaken zu umfahren. Zu spät bemerkte er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Er bremste und zog den Passat wieder nach rechts. Hier kollidierte das Auto mit den Warnbaken und wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 4000,- EUR geschätzt. Der Motoradfahrer fuhr einfach weiter. Es kann sein, dass dieser den Unfall gar nicht bemerkt hat. Darum bittet die Polizei ihn, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

