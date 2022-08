Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Neuer Weg für Grundschüler

Erwitte (ots)

In der nächsten Woche starten die Schulen wieder. Für die Erwitter Grundschüler bedeutet dies vor allem, dass sie einen neuen Schulweg nutzen müssen. Da das Schulgebäude an der Graf-Landsberg-Straße nicht mehr genutzt wird, heißt nun das neue Ziel der Kinder Glasmer Weg 14. Daraus ergeben sich einige Änderungen im Bereich um die Schule. Die Laurentiusstraße wird morgens und mittags für etwa eine Stunde durch Pfosten in der Fahrbahn komplett gesperrt. Es werden noch mehr Schüler wie zuletzt, über die Fußgängerampeln an der B 55 (Ottostraße) und an der B 1 im Bereich Soester Straße und Zur Hellweghalle gehen. Viele Grundschüler müssen nun den Stirper Damm queren. Hier wird noch entschieden an welcher Stelle ein neuer Fußgängerüberweg entstehen soll. Die Polizei wird ab Schulbeginn, am nächsten Mittwoch, diese Bereiche gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Erwitte im Blick haben. "Wir bitten alle Autofahrer in dem Bereich um besondere Rücksichtnahme, damit unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer auch sicher in die Schule kommen", lautet die Bitte von Polizeihauptkommissar Rainer Walther dem zuständigen Bezirksdienstbeamten. (lü)

