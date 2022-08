Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Holzunterstand brennt

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 19:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an die Straße Am Tannenbaum gerufen. Auf dem Gelände eines Schützenvereins stand dort ein Holzunterstand in Flammen. Die Wehrleute konnten den Brand schnell löschen. Von dem Unterstand blieb nur ein verkohltes Holzgerüst über. Am angrenzenden Gebäude blieben Rußspuren zurück. Der Sachschaden wird auf etwa 7000,- EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei nimmt heute die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell