Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Raubüberfall

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 18:30 Uhr, kam es in der Sparkassenfiliale an der Spielplatzstraße zu einem Raub. Eine 61-jährige Frau aus Lippstadt hatte dort Geld an einem Bankautomat abgehoben. Während die Frau die Geldscheine noch in der Hand hatte, näherte sich von hinten ein unbekannter Mann. Der Täter riss die Frau zunächst zu Boden und versuchte ihr dann die Geldscheine aus der Hand zu nehmen. Da die Frau jedoch das Geld festhielt zerrissen einige der Scheine. Während die Frau dabei um Hilfe rief, ergriff der Unbekannte mit dem Großteil des abgehobenen Geldes zu Fuß die Flucht. Kurz darauf meldete sich ein Zeuge. Dieser hatte die Aufregung an der Sparkasse mitbekommen und bemerkte die Flucht des Täters. Der 66-jährige Lippstädter verfolgte den offensichtlichen Täter mit seinem Fahrrad und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten kurz darauf den Tatverdächtigen auf dem Schulhof der Josefschule stellen. Der 17-jährige Jugendliche passte genau auf die Beschreibungen aller Beteiligten. Er trug die Beute in seinem Portemonnaie bei sich. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell