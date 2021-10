Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Unfallflüchtiger gesucht

Lingen (ots)

Am 10. Oktober kam es am Konrad-Adenauer-Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz Am Wall-Süd einen weißen Chevrolet Spark. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

