Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Autofahrer nach Unfallflucht (03.03.2022)

St. Georgen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der Bahnhofstraße, Höhe Einmündung Friedrich-Ebert-Straße. Ein Unbekannter fuhr mit einem blaugrauen Kombi auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. Dabei geriet er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo ihm eine 49-jährige VW Beetle Fahrerin entgegenkam. Obwohl es zwischen den Autos zu einer seitlichen Berührung kam, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Am VW Beetle entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0 entgegen.

