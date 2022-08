Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Soest-Hattropholsen (ots)

Am Donnerstag, um 18:30 Uhr, kam es an der Einmündung der Steinerbrücke auf die Hammer Landstraße zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Mann aus Ahlen war mit seinem Ford Transit auf der Steinerbrücke unterwegs. An der Einmündung auf die Hammer Landstraße beabsichtigte er geradeaus in den Feldweg weiterzufahren. Er übersah den von links aus Richtung Borgeln kommenden VW Touareg eines 58-jährigen Soesters. Dieser versuchte noch dem Transit auszuweichen. Es kam jedoch zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Ein aus Richtung Soest kommender, 57-jähriger Mann aus Hamm wich dem Unfallgeschehen nach rechts aus. Dabei wurde sein BMW leicht beschädigt. Alle drei Fahrer sowie zwei 13 und 14-jährige Beifahrer im Transit wurden leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 25.500,- EUR geschätzt. Die Hammer Landstraße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. (lü)

