Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW durch Feuer beschädigt

Brüel (ots)

In Brüel ist am späten Donnerstagabend ein parkender PKW durch ein Feuer erheblich beschädigt worden. Der dabei entstandene Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 15.000 Euro belaufen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:20 Uhr auf dem unbefestigten Parkplatz einer Kleingartenanlage am Alleeweg. Zu diesem Zeitpunkt war das Feuer, welches im Inneren des Autos ausgebrochen war, bereits von selbst erloschen. Der Besitzer stellte bei seiner Rückkehr einen völlig verqualmten PKW fest, in dem kurz zuvor der Fahrersitz gebrannt hatte. Da das Seitenfenster der Fahrertür leicht geöffnet war ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Täter einen brennenden Gegenstand durch den Fensterspalt in das Wageninnere geworfen hat. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.

