POL-DU: Folgemeldung: Rumeln-Kaldenhausen: 88-jährige Vermisste ist wohlbehalten wieder aufgetaucht

Tokio (ots/PRNewswire) - Nippon Express (China) Co., Ltd. (im Folgenden „NX China"), ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, Inc. hat am Freitag, den 1. April, einen neuen intermodalen Dienst für den Transport von verschiedenen Orten in China nach Europa über das Kaspische Meer gestartet. Logo: ...

mehr