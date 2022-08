Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: PKW überschlug sich auf der K 56 zwischen Bell und Maria Laach

Bell (ots)

Am Donnerstag, den 11.08.2022, gegen 09:40 Uhr, verunfallte ein PKW auf der K 56 zwischen Bell und Maria Laach. Hierbei wurden die beiden Insassen verletzt. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand hatte der 21-jährige Fahrer eines BMW aus dem Kreis Ahrweiler die K 56 von Bell in Richtung Maria Laach befahren. Etwa auf halber Strecke steuerte der PKW vermutlich infolge eines Fahrfehlers nach rechts auf den Grünsteifen. Der Fahrer versuchte anschließend gegenzusteuern, und lenkte den PKW wieder nach links. Hierbei geriet der PKW ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem PKW befreien. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus einliefert und sich vermutlich absehbar nur leichtverletzt. Der PKW erlitt einen Totalschaden (ca. 3.000 Euro).

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell