POL-PDMY: Presseerstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kollig, Alterweg (ots) - Am 10.08.2022 geriet gegen 15:00 h, ein parkender Pkw, Mercedes-Sprinter in Brand. Bei dem Kfz handelte es sich um ein Baustellenfahrzeug, von welchem ein Aggregat betrieben wurde. Während der Bauarbeiten an Grundrohren entzündete sich das Aggregat nach derzeitigen Ermittlungen selbständig und die Flammen griffen auf den Sprinter über. Das Feuer konnte durch die rasch eintreffenden Feuerwehren ...

