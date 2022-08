Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vollstreckungsmaßnahmen gegen überörtliche Wohnungseinbrecher

Grafschaft (ots)

In einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz und der Kriminalinspektion Mayen konnten am gestrigen Tag zwei Personen festgenommen werden, die im Verdacht stehen mehrere Wohnungseinbrüche im überörtlichen Bereich und zudem einen Raub im nördlichen Rheinland-Pfalz (Grafschaft) begangen zu haben. Die zwei Haftbefehle und fünf Durchsuchungsbeschlüsse wurden in Nordrhein-Westfalen durch Einsatzkräfte der Kriminalinspektion Mayen in enger Zusammenarbeit mit Polizeikräften des Landes Nordrhein-Westfalen vollstreckt. Bei den beiden männlichen Tatverdächtigen im Alter von 25- und 29 Jahren konnten umfangreiche Beweismittel aufgefunden werden. Das Amtsgericht Koblenz erließ gegen beide Beschuldigten Untersuchungshaftbefehle.

