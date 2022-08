POL-PDMY: Brand eines Baustellenfahrzeugs

Hönningen (ots) - Am 09.08.2022 gegen 08:45 Uhr kam es in der Hauptstraße in 53506 Hönningen zu einem räuberischen Angriff auf Kraftfahrer. Ein namentlich bekannter 42-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, sprang an der Tatörtlichkeit unvermittelt vor einen vorbeifahrenden Transporter und bewegte die Fahrzeugführerin so zum Anhalten. Anschließend bestieg er das Fahrzeug zunächst über die Beifahrerseite, zog ...

mehr